Эксперт назвал угрозу дефолта в США признаком мирового кризиса

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-09T12:23:46+03:00

Эксперт рассказал, что будет если в США действительно произойдет дефолт Фото: REUTERS

В Штатах могут столкнуться с экономическими проблемами уже этой осенью

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Экономисты предрекают, что уже этой осенью США столкнутся с глобальными финансовыми проблемами. Это отразится не только на экономике Штатов, но и ударит в целом по мировой финансовой системе.

- В США не раз решали свои проблемы за счет остального мира, развязывая в различных его регионах масштабные конфликты. Поэтому проблемы с американским госдолгом могут стать если не сейчас, то в не самом отдаленном будущем плохой новостью для остальных, — комментирует ФАН эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Специалист предполагает, что в этот раз Штаты в очередной раз повысят лимит госдолга и вспомнят о нарастающей проблеме, когда и этот порог придется перешагнуть. Но это не только «бумажная» проблема, создается опасная ситуация для всего мира.

Ранее специалисты Центра двухпартийной политики (BPC) США сделали доклад, что в США возможен дефолт. Налоговые поступления, выросшие лишь на 3% по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее 6%, стали слишком маленькими.

ИСТОЧНИК KP.RU