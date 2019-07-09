2019-07-09T12:35:47+03:00
Политика

Кабмин ФРГ: Берлин принял к сведению предложение Зеленского поговорить

Ранее глава незалежной предложил Путину обсудить спорные вопросы в компании с лидерами Великобритании, США, ФРГ и Франции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кабмин ФРГ: Берлин принял к сведению предложение Зеленского поговоритьКабмин ФРГ: Берлин принял к сведению предложение Зеленского поговоритьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Берлин принял к сведению приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на нейтральной территории в Минске. Соответствующим образом в пресс-службе правительства Германии отреагировали на предложение главы незалежной российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в присутствии глав Великобритании, США, ФРГ и Франции.

«Мы приняли к сведению сообщения. В настоящее время у нас нет собственной информации в связи с этим», - сообщили в кибмине ФРГ

Напомним, 7 июля, Зеленский на своей странице в фейсбуке предложил Путину на нейтральной территории в столице Белоруссии обсудить «чей Крым, кого там нет на Донбассе» в компании с президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Кремле заявили, что сейчас дать ответ правительство еще не готово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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