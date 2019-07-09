RT и Sputnik не разрешили участвовать в конференции в Лондоне из-за «дезинформации»
RT и Sputnik получили отказ в аккредитации на конференцию по свободной прессе в Лондоне. Представитель британского Форин Офис рассказал, почему было принято такое решение. Это связано с политикой телеканалов.
-Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активного участия в распространении дезинформации», — приводит цитату представителя ведомства издание Pressgazette.co.uk.
Несмотря на существующую ситуацию в британском МИД отмечают, что «заинтересованы в том, чтобы международные СМИ освещали глобальную конференцию по свободе прессы». Именно внешнеполитическое ведомство является организатором мероприятия.
Конференция продет в Лондоне 10—11 июля.
Официально телеканалу RT было объяснено, что участие невозможно из-за отсутствия мест, пишет RT.
Ранее Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Великобритании Дэрроком. Американский лидер также раскритиковал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй.
ИСТОЧНИК KP.RU