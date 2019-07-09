«Господь простит его высказывания» - Москалькова прокомментировала слова священника о женском слабоумии

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-09T13:49:46+03:00

Уполномоченная по правам человека заявила, что интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать

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Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» накануне заявил, что мужчины умнее женщин. Если говорить конкретнее, то он сказал: «женщины слабее умом мужчин». Это высказывание вызвало споры в социальных сетях, среди политиков, и, конечно, в кругу феминисток. В интервью «КП» священнослужитель объяснил, что имел ввиду.

Относительно высказываний протоирея высказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

- Вызывает чувство протеста и недоумения, как в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда большая часть педагогов и следователей – женщины. Господь простит его высказывания, - заявила Москалькова «Интерфаксу».

По ее словам, интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать. Ранее на высказывание Смирнова также отреагировали и феминистки. Женщины полагают, что извинений от священнослужителя не дождутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU