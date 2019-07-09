Кремль сожалеет, что телемост между Москвой и Киевом не состоялся

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-09T13:42:38+03:00

Песков заявил, что Украина пока не готова к такой форме общения

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Кремль сожалеет, что телемост Киев - Москва «Надо поговорить» не состоялся. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Украина пока не готова к такому шагу.

«В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 7 июля в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» был анонсирован телемост между гражданами России и Украины. Сообщалось, что передача начнется в 18:00 мск и продлится два часа. Позже появилась информация, что диалог не состоится, а через несколько часов десятки активистов собрались на митинг у здания украинского телеканала NewsOne, который должен был представлять Киев. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU