СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-09T13:49:58+03:00

Кремль: Решение по санкциям против Грузии пока не принято Фото: REUTERS

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На данный момент Москва не приняла никаких решений о введении экономических ограничений в отношении Грузии. Соответствующим образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Госдумы РФ о прекращении поставок грузинских вина и воды.

«Решение, как вы знаете, принимается правительством и, в конечном (итоге), президентом страны, пока решение не принималось. Мы сразу вас проинформируем», -- сказал представитель Кремля, отметив позицию «жесткую реакцию российских парламентариев» и единодушие позиции, которую они заняли на фоне «беспрецедентного поведения грузинского телеведущего».

Напомним, после оскорбления президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» фракция «Единой России» в Госдуме предложила на рассмотрение Совета палаты вопросы о прекращении поставок из Республики вина, воды и денежных переводов в эту страну. Позже Государственная дума рекомендовала кабмину рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии, представить предложения президенту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718901" frameborder="0"></iframe> В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала "Рустави 2" за ругань в эфире в адрес российских властей.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU