2019-07-09T14:35:45+03:00
В мире

Президент Грузии призвала Россию не поддаваться на провокации со стороны радикалов

Политик подчеркнула, что "мирная политика - это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Грузии призвала Россию не поддаваться на провокации со стороны радикаловПрезидент Грузии призвала Россию не поддаваться на провокации со стороны радикаловФото: ТАСС
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Глава Грузии Саломе Зурабишвили призвала РФ не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики.

- Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, - подчеркнула политик.

Глава Грузии подчеркнула, что "мирная политика - это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе", сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер Грузии назвал провокацией ругань телеведущего Rustavi-2 в адрес руководства России. Мамуки Бахтадзе выразил надежду, что "граждане и друзья Грузии не примут эту авантюру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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