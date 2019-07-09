2019-07-09T14:28:58+03:00
Политика

Песков прокомментировал скандал с утечкой в СМИ заявлений британского посла

Ранее были опубликована дипломатическая корреспонденция Великобритании с критикой в адрес американского лидера
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков прокомментировал скандал с утечкой в СМИ заявлений британского послаПесков прокомментировал скандал с утечкой в СМИ заявлений британского послаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скандал с утечкой в СМИ корреспонденции посла Великобритании Кима Дэррока с критикой в адрес американского президента Дональда Трампа касается лишь Лондона и Вашингтона. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это история между Вашингтоном и Лондоном, и пусть эти две столицы разбираются с этой историей. Это не наша история», - сказал представитель Кремля, комментируя утечку дипломатической переписки.

Напомним, накануне произошла утечка корреспонденции посола Соединенного Королевства, который нелестно отзывался об американском лидере и его деятельности на посту главы государства. Позже Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с таким представителем Великобритании в США, отметив, что он всегда был критически настроен по отношению к премьер-министру Британии Терезе Мэй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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