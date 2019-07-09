«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-09T14:49:27+03:00

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Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области. Со среды 10 июля и до утра пятницы 12 июля будут идти дожди. Велика вероятность, что места прогремят грозы и усилится ветер.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В среду 10 июля будет облачно, но с прояснениями. Не исключается небольшой дождь, местами он будет умеренным. В целом в Москве будет относительно тепло, в пределах 18-20 градусов выше нуля.

Напомним, что уже второй раз за месяц синоптики сообщают о «желтом» уровне опасности. В предыдущий раз причиной были грозы. Сайт «КП» писал, какой будет погода в Москве в июле 2019 года. Специалисты Гидрометцентра обещали, что месяц будет комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU