СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-09T14:55:44+03:00

Лавров заявил, что РФ полностью восстановили в правах ПАСЕ Фото: REUTERS

На июньской сессии Ассамблеи полномочия российской делегации сначала были опротестованы, затем возвращены полностью

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что права российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме.

- Решение Парламентской ассамблеей принято. Права нашей парламентской делегации восстановлены в полном объеме без каких-либо изъятий, и это реальность, - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье указала, выступая на пленарном заседании Ассамблеи, что утверждение полномочий России в ПАСЕ не является карт-бланшем. ПАСЕ рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с РФ по всем направлениям требований, сообщает "РИА-Новости".

В июне этого года на сессии ПАСЕ полномочия делегации РФ сначала были опротестованы, затем возвращены полностью.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ПАСЕ прокомментировали восстановление прав российской делегации. При этом Лилиан Мори-Паскье напомнила, что ассамблея обратилась к Москве "с многочисленными конкретными требованиями".

ИСТОЧНИК KP.RU