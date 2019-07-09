2019-07-09T15:38:36+03:00
Общество

Госдума отказалась от бумажных справок об инвалидности

Подтвердить статус человека чиновники смогут в федеральном реестре
Григорий ЛЕОРДА
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Инвалиды лишь однажды подадут сведения в Пенсионный фонд.Инвалиды лишь однажды подадут сведения в Пенсионный фонд.
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Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла законопроект упрощающий жизнь инвалидам. Теперь люди с ограниченными возможностями не будут носить бумажные справки, чтобы подтвердить ее. После вступления документа в силу региональные и муниципальные власти будут сами устанавливать статус человека сверяясь с данными федерального реестра.

Сообщать эти сведения будет Пенсионный Фонд. Уточняется, что передача информации будет проходить в электронной форме. Если же в перечне не окажется необходимых сведений, то человек сможет предоставить туда бумажные справки.

Кроме того, с лета 2020 года инвалиды смогут оформить разрешение на бесплатную парковку на портале госуслуг. Кстати, закон также регулирует количество парковочных мест для людей с ограниченными возможностями - не менее 10% от общего числа. Машины должны быть отмечены опознавательным знаком "инвалид". Информация о транспортном средстве также войдет в реестр, пишет РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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