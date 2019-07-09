2019-07-09T16:49:08+03:00
Общество

Почти 500 пилотов были отстранены от полетов после прокурорских проверок

В Генпрокуратуре сообщили о прекращение деятельности двух авиационных учебных центров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. Фото Сергей Савостьянов/ТАССНачальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС
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После прокурорских проверок в России за год от полетов были отстранены 425 пилотов. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, подчеркнув, что для ведомства главным вопросом остаётся уровень подготовки состава гражданской авиации.

«Органы прокуратуры проводят целевые проверки учебных заведений гражданской авиации. Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств», - сказал Куренной в эфире передачи «Вопрос с пристрастием» на интернет-канале ведомства «Эфир» во вторник, 9 июля.

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал безопасность российской авиации. Он завил, что контроль деятельности авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально, около 400 самолетов остаются непроверенными, а задолженности по зарплатам составляют 2,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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