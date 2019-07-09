2019-07-09T18:07:52+03:00
В мире

После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба

Алкоголь утек в водоемы и причинил огромный ущерб экологии
Григорий ЛЕОРДА
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Алкоголь растёкся на 23 мили по течению.Алкоголь растёкся на 23 мили по течению.
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Западная пресса поспешила сообщить о том, что в результате пожара на складе компании Jim Beam Bourbon в штате Кентукки никто не пострадал. Однако экологи спустя несколько дней забили тревогу. В местной реке массово гибнет рыба.

Пожарные долгое время боролись с огнем, но в какой-то момент решили приостановить тушение, чтобы дать емкостям с спиртным напитком выгореть. Таким образом специалисты хотели снизить риск заражения источников питьевой воды в округе. Не получилось.

Известно, что алкоголь утек на расстояние в 23 мили по течению. Чиновники ожидают, что бурбон быстро рассеется, как только достигнет реки Огайо. Там воды гораздо больше чем в Кентуки, сообщает телеканал NBC News.

Напомним, в тот день огонь уничтожил 45 тысяч баррелей бурбона. Убыток компании Jim Beam Bourbon может составлять до 300 миллионов долларов.

В Кентукки загорелся склад с бурбоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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