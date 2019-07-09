После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба
Западная пресса поспешила сообщить о том, что в результате пожара на складе компании Jim Beam Bourbon в штате Кентукки никто не пострадал. Однако экологи спустя несколько дней забили тревогу. В местной реке массово гибнет рыба.
Пожарные долгое время боролись с огнем, но в какой-то момент решили приостановить тушение, чтобы дать емкостям с спиртным напитком выгореть. Таким образом специалисты хотели снизить риск заражения источников питьевой воды в округе. Не получилось.
Известно, что алкоголь утек на расстояние в 23 мили по течению. Чиновники ожидают, что бурбон быстро рассеется, как только достигнет реки Огайо. Там воды гораздо больше чем в Кентуки, сообщает телеканал NBC News.
Напомним, в тот день огонь уничтожил 45 тысяч баррелей бурбона. Убыток компании Jim Beam Bourbon может составлять до 300 миллионов долларов.
В Кентукки загорелся склад с бурбоном.
ИСТОЧНИК KP.RU