После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-09T18:07:52+03:00

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Западная пресса поспешила сообщить о том, что в результате пожара на складе компании Jim Beam Bourbon в штате Кентукки никто не пострадал. Однако экологи спустя несколько дней забили тревогу. В местной реке массово гибнет рыба.

Пожарные долгое время боролись с огнем, но в какой-то момент решили приостановить тушение, чтобы дать емкостям с спиртным напитком выгореть. Таким образом специалисты хотели снизить риск заражения источников питьевой воды в округе. Не получилось.

Известно, что алкоголь утек на расстояние в 23 мили по течению. Чиновники ожидают, что бурбон быстро рассеется, как только достигнет реки Огайо. Там воды гораздо больше чем в Кентуки, сообщает телеканал NBC News.

Напомним, в тот день огонь уничтожил 45 тысяч баррелей бурбона. Убыток компании Jim Beam Bourbon может составлять до 300 миллионов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718235" frameborder="0"></iframe> В Кентукки загорелся склад с бурбоном.

ИСТОЧНИК KP.RU