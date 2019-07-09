2019-07-09T18:46:02+03:00
Общество

Госдума рассмотрела законопроект о работе фитнес-центров

Новый закон обяжет владельцев отправлять тренеров на переквалификацию
Григорий ЛЕОРДА
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Фитнес-центры возвращаются в поле зрения государства.Фитнес-центры возвращаются в поле зрения государства.Фото: "КП" Архив
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В мае президент России Владимир Путин поручил Госдуме до конца июля доработать законопроект о работе фитнес-центров. Его обсуждение начиналось еще в апреле.

Согласно инициативе фитнес-центры предлагают ввести под закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Таким образом, руководство возьмет на себя новые обязанности. В частности, направлять своих сотрудников на независимую оценку квалификации и курсы дополнительного образования, пишет ТАСС.

"Мы фактически возвращаем фитнес-индустрию в поле зрения государства. И то, кто там занимается, что там делает, какие профессиональные стандарты будут применяться к тренерам, наконец встает в повестку дня. Как это ни удивительно, все эти десятилетия фитнес-индустрия работала вне поля зрения государства", - заявил на пленарном заседании глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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