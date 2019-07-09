СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-09T19:47:22+03:00

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В США скончался миллиардер Росс Перо. Он умер в возрасте 89 лет. Последние месяцы жизни предприниматель посвятил борьбе лейкемией.

"В бизнесе и в жизни Росс был человеком честным и деятельным. Истинный американский патриот и человек редкого видения, принципа и глубокого сострадания, он коснулся жизни бесчисленных людей через его непоколебимую поддержку военных и ветеранов и через его благотворительные усилия”, - сказал представитель семьи Джеймс Фуллер.

Росс Перо известен участием в двух президентских гонках: в 1992 и 1996 годах. При первой попытке он набрал 19% голосов избирателей, что являлось невероятным рекордом для независимого кандидата, сообщает телеканал CNBC.

Соболезнования семье предпринимателя выразил экс-президент Америки Джорш Буш, бывший вице-президент Эл Гор и другие видные люди страны.

ИСТОЧНИК KP.RU