2019-07-09T21:02:17+03:00
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду
Григорий ЛЕОРДА
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Температура воздуха в Москве опустилась до 17 градусов.Температура воздуха в Москве опустилась до 17 градусов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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МЧС столицы распространило экстренное предупреждение о приближающейся к Москве грозе. Ведомство просит автомобилистов быть аккуратнее на дорогах. Пешеходам рекомендуют не подходить к рекламным щитам и шатким конструкциям, не прятаться от дождя под деревьями.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - рассказали в ведомстве.

По данным Гидрометцентра температура воздуха в столице опустилась до 17 градусов. В МЧС добавили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

"Управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны", - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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