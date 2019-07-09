Тимбилдинг по-американски: тираннозавры устроили забег на ипподроме

СЕГОДНЯ 22:33 2019-07-09T22:34:52+03:00

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В США прошел очень необычный забег. На ипподроме в городе Оберн, штат Вашингтон в скорости соревновались люди в костюмах тираннозавров.

Ролик с этими гонками набирает популярность в интернете. Пользователи Reddit, выступили с идеей о включении смешного забега в Олимпийский игры.

Выяснилось, что необычные скачки организовали для сотрудников компании TriGuard Pest Control. Такие мероприятия для сплочения духа проходят вот уже пять лет. Первые два года работники бегали в тогах и гавайских нарядах. Потом попробовали костюмы динозавров, прижилось. "Скачки" транслировались по кабельной гоночной сети TVG, а также в интернете.

В последнем забеге в начале июля участвовало 25 человек. Приз никто из них не получает, но по словам представителей компании, победитель неизменно хвастается успехом, сообщает foxla.com.

В США тираннозавры устроили забег на ипподроме.В США тираннозавры устроили забег на ипподроме

ИСТОЧНИК KP.RU