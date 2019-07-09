2019-07-09T22:34:52+03:00
В мире

Тимбилдинг по-американски: тираннозавры устроили забег на ипподроме

В интернете предлагают сделать такие гонки олимпийской дисциплиной
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гонки являются забавой сотрудников американской компании.Гонки являются забавой сотрудников американской компании.
Изменить размер текста:

В США прошел очень необычный забег. На ипподроме в городе Оберн, штат Вашингтон в скорости соревновались люди в костюмах тираннозавров.

Ролик с этими гонками набирает популярность в интернете. Пользователи Reddit, выступили с идеей о включении смешного забега в Олимпийский игры.

Выяснилось, что необычные скачки организовали для сотрудников компании TriGuard Pest Control. Такие мероприятия для сплочения духа проходят вот уже пять лет. Первые два года работники бегали в тогах и гавайских нарядах. Потом попробовали костюмы динозавров, прижилось. "Скачки" транслировались по кабельной гоночной сети TVG, а также в интернете.

В последнем забеге в начале июля участвовало 25 человек. Приз никто из них не получает, но по словам представителей компании, победитель неизменно хвастается успехом, сообщает foxla.com.

В США тираннозавры устроили забег на ипподроме.В США тираннозавры устроили забег на ипподроме

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине
Орешкин поедет на форум моногородов за рулем Lada Xray
В Ульяновске горит здание областного правительства
Американский суд запретил Трампу блокировать неугодных подписчиков в Twitter
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Задержанным в Керченском проливе морякам предъявлено окончательное обвинение
Премьер Грузии назвал призыв Путина не вводить санкции против Тбилиси хорошим решением
Москвич "похоронил" семью ради денег, отгулов и погашения кредитов
В США скончался миллиардер Росс Перо
Ученые обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Кудрин: пузыря потребительского кредита еще нет
Зеленский отменил парад из-за его стоимости в 300 млн гривен
Госдума рассмотрела законопроект о работе фитнес-центров
Путин: сближение России с Украиной неизбежно
Госдеп: США и Россия запустят стратегический политический диалог
Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за 467,2 тысячи фунтов стерлингов
Против украинского телеканала NewsOne заведено дело по статье «финансирование терроризма»
После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба
Володин: Путин дает властям Грузии шанс образумиться
Трамп назвал «глупым парнем» посла Британии в США
В Эмираты планируют доставить огромный айсберг
Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии
Даже после слов Путина Госдума РФ не намерена отзывать заявление по Грузии
Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала