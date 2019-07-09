2019-07-09T23:40:16+03:00
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену военного парада

Экс-президент заявил, что недальновидно лишать людей возможности выразить уважение армии
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский принял недальновидное решение, когда отменил проведение военного парада на день независимости. Такое мнение высказал экс-глава незалежной Петр Порошенко.

"Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Когда армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

При этом он признал, что Зеленский, как президент, имеет полное право принимать решение, проводить парад или нет. По словам Порошенко, военный парад на самом деле не стоил 300 миллионов гривен, поскольку он на посту главы государства отменил "все дорогие удовольствия, в том числе воздушный парад".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 9 июля Зеленский сообщил, что решил не проводить парад в честь Дня независимости Украины, намеченный на 24 августа. Он сообщил, что 300 миллионов гривен, которые могли быть потрачены на его организацию, будут выделены на премии военным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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