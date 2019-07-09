2019-07-09T23:58:43+03:00
Происшествия

В Москве девушка в метро упала на рельсы из-за телефона

Пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского с сотрясением мозга и ушибами
Юлия ДИВЕЕВА
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В московском метро девушка упала на рельсы, пытаясь достать свой телефонВ московском метро девушка упала на рельсы, пытаясь достать свой телефонФото: Мария ГОРЕЛОВА
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На станции московского метро "Тверская" Замоскворецкой линии девушка упала на рельсы перед поездом из-за телефона. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, в 21:35 молодая женщина на платформе ожидала поезд и уронила на рельсы телефон. Она попыталась достать его, потеряла равновесие и упала прямо под приближающийся состав. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на пассажирку, передает Интерфакс.

"Пострадавшую подняли на платформу, в 21:53 было вновь подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов", - сказал Мышляев.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые предварительно диагностировали у девушки сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и множественные ссадины. Уроженку Саранска 1991 года рождения доставили в НИИ имени Склифосовского для квалифицированного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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