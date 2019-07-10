В Канаде почти 50 человек отравились в отеле угарным газом

СЕГОДНЯ 00:51 2019-07-10T00:52:25+03:00

У посольства РФ нет данных о россиянах среди пострадавших

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В канадском городе Виннипег около 50 человек в отеле Super 8 Motel West отравились угарным газом. Об этом сообщили представители муниципальной власти.

Сообщается, что в момент ЧП в гостинице находились 52 человека, 46 из них были госпитализированы. Сейчас 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщила компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, отравление произошло не природным газом, поскольку утечки не было. Причина именно в угарном газе - концентрация оксида углерода в воздухе в помещениях отеля превышала опасный уровень в десятки раз, передает телеканал CBC.

По данным ТАСС, в российском посольстве в Оттаве пока не получали данных о пострадавших в отеле россиянах.

"Пока мы не располагаем такой информацией. Данные о пострадавших проверяются нашими консульскими сотрудниками", - сказал представитель дипмиссии.

Угарный газ образуется в результате неполного сгорания отработанного газа в газовых плитах или при плохой вентиляции плит, отопительных котлов, печей, барбекю, использующих пропан, газовых водонагревателей и сушилок для белья. Сейчас пожарные начали проветривать и вентилировать помещения в гостинице.

ИСТОЧНИК KP.RU