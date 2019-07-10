2019-07-10T06:50:40+03:00
Общество

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж в этом секторе отмечено впервые с 2015 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Россияне стали покупать меньше лекарств из-за их подорожанияРоссияне стали покупать меньше лекарств из-за их подорожанияФото: Мария ГОРЕЛОВА
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В России за с января по май 2019 года сократился объем коммерческого рынка лекарственных препаратов на 3,7% в сравнении за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков DSM Group.

В первые месяцы этого года в России было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на 415 млрд рублей. Финансовый показатель вырос на 1,2%. Однако продажи в натуральном выражении сократились, пишут "Известия" .

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж связано с падением реальных доходов россиян. К концу года аналитики ожидают падение фармакологического рынка на 1-2% в натуральном выражении.

"Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет", - добавил он.

Россияне стали меньше покупать медикаменты для лечения заболеваний кожи, противомикробные средства и препараты против респираторных заболеваний. По данным экспертов, средняя стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 5,6%, а зарубежных - на 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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