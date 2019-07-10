2019-07-10T07:24:39+03:00
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Многие грузины посчитали, что российский лидер поступил мудро [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Жители Грузии оценили решение Путина по санкциямЖители Грузии оценили решение Путина по санкциямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пользователи грузинского сегмента социальных сетей оценили решении президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси из-за антироссийских выпадов. Многие грузины выразили мнение, что позиция главы российского государства является разумной, учитывая провокацию со стороны журналиста «Рустави 2» Георгия Габунии.

«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь», - написал один пользователь сети.

«Понял человек, что Габуния - не Грузия», - добавил другой.

«Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут», - отметил третий комментатор.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ответ на инициативу членов Государственной думы ввести эмбарго на поставку вина и минеральной воды из Грузии, призвал не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям между странами. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил о том, что приветствует решение Владимира Путина не вводить экономические санкции против Тбилиси.

Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что несмотря на слова российского лидера позиция парламентариев в отношении санкций остается неизменной.

Путин предложил не вводить новые санкции из уважения к грузинскому народу, башкирская кассирша таскала деньги из банка 2 года, метеорологи предупредили о низком урожае гречки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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