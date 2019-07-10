Погода в Москве на 10 июля 2019 года: до +20 градусов и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-10T07:47:01+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 10 июля 2019 года

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Погода в Москве на 10 июля ожидается облачная с прояснениями. В дневные часы и ночью метеорологи прогнозирует небольшой дождь, местами он будет умеренный. Днем температура воздуха в столице прогреется до +18.. 20 градусов тепла, ближе к вечеру похолодает - столбики термометров опустятся до 11..13 выше ноля.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ночью скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в регионе составит 735 мм ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.

В Гидрометцентре России, как писал сайт kp.ru, ранее поделились прогнозом погоды в Москве на июль 2019 года. По количеству дождей макушка лета должна вписаться в рамки климатической нормы, которая составляет 94 миллиметр осадков за месяц. По средней температуре месяца июль 2019 будет чуть теплее, чем обычно - примерно на полградуса. Норма для июля, напомним, +23...+24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU