СЕГОДНЯ 08:08 2019-07-10T08:08:28+03:00

На Украине запретили участвовать в «Евровидении» юным музыкантам, выступавшим в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если участник отборочного этапа скрыл данный факт, то оргкомитет имеет право снять его с отбора на любом этапе

Изменить размер текста: A A

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила детям, выступавшим в России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском конкурсе «Евровидение».

Как передает телеканал «Ньюсван» со ссылкой на пресс-службу НОТУ, если участник отборочного этапа скрыл данный факт, то оргкомитет имеет право снять его с отбора на любом этапе

Напомним, в этом году на Украине разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на основной конкурс Евровидение. От участия в музыкальном конкурсе отказалась победительница национального украинского отбора певица Maruv. Исполнительница оказалась в центре скандала из-за своих концертов в России. Вслед за ней не стали участвовать в «Евровидении-2019» группа Freedom Jazz и Kazka, занявшее второе место и третье места.

В итоге, 27 февраля, стало известно об отказе Украины участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который прошел в мае в Тель-Авиве.

ИСТОЧНИК KP.RU