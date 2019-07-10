2019-07-10T08:50:22+03:00
В мире

Королева Елизавета готовится передать власть принцу Чарльзу

По предварительным данным, это может произойти уже через два года, когда королеве исполнится 95 лет
Марина ВЕНЦОВА
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Королева Елизавета IIКоролева Елизавета IIФото: REUTERS
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Королева Елизавета может принять акт о регентстве 1937 года и передать «большинство обязанностей» своему сыну принцу Уэльскому. В таком случае, она продолжит считаться королевой, но по факту все обязанности перейдут ее наследнику.

Как пишет издание Express, сотрудники британской канцелярии уже начали подготовку к отставке королевы Великобритании. Кстати произойти это может через два года, когда Елизавете II исполнится 95 лет.

Ранее сайт kp.ru писал, что по сети гуляет снимок со смеющейся Елизаветой II, которая проходит мимо гренадера. Некоторые пользователи предложили, что это 98-летний принц Филипп переоделся, чтобы развеселить свою 93-летнюю жену.

Однако все оказалась банально. В апреле 2003 года Виндзорский дворец атаковали пчелы. Местный пчеловод, несмотря на форс-мажорную ситуацию, пытался с юмором их прогнать, что и стало причиной смеха королевы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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