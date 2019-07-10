СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-10T09:18:50+03:00

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе Фото: Михаил ФРОЛОВ

На европейской территории России в целом средняя температура будет близка к норме

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Предварительный прогноз Гидрометцентра на последний летний месяц свидетельствует, что в некоторых регионах России ожидаются небольшие отрицательные аномалии. Синоптики прогнозируются их на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве, а также к югу от Москвы и Казани. В этих регионах страны температура будут ниже нормы примерно на один градус.

Выше нормы температуры ожидаются в Якутии, за Уралом, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае.

В Мурманской области, в Крыму и Центральном федеральном округе в августе может наблюдаться дефицит осадков. При этом на Урале, в Бурятии, Приволжье и в Северо-Западном округе ожидаются, наоборот, обильные дожди.

При этом, по словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, на европейской территории России в целом средняя температура августа будет близка к норме. Так, для Москвы среднемесячная температура августа составляет 16,5 градуса тепла – днем столбики термометров показывают 20..23 выше ноля, ночью – 10..3 градусов, пишет «Российская газета».

Кстати, сайт kp.ru писал, что погода в июле по количеству осадку будет находиться в пределах климатической нормы, которая составляет 94 миллиметра. По средней температуре месяца макушка лета будет чуть теплее примерно на полградуса. Норма для июля, составляет +23...+24 градуса.

Напомним, 10 июля в Москве ожидается до +20 градусов и небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU