СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-10T09:34:32+03:00

В России разрабатывается электронный сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России разрабатывается цифровой сервис, который позволит водителям обжаловать неверно выписанные штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

«[Планируем] один из цифровых сервисов, - рассказал он в эфире радио «Говорит Москва». - Точно так же, как цифровой штраф взимается, точно так же в цифровом виде можно будет оспорить взимание этого штрафа».

Акимов отметил, что в будущем такое приложение будет доступно для пользователей единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД), как ранее писал сайт kp.ru, навал самое распространенное нарушение на улицах столицы. Оказалось, что чаще всего московские водители игнорируют ограничение скоростного режима.

По данным ЦОДД, за первые пять месяцев текущего года в 56% случаев нарушений штрафы были выписаны по делам, возбужденным за превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU