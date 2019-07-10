Умер Рип Торн - актер фильма «Люди в черном»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-10T09:46:52+03:00

Рип Торн умер в возрасте 88 лет, о причинах пока не сообщается

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В американском округе Личфилд, штат Коннектикут умер известный актер Рип Торн – звезда фильма «Люди в черном». О случившемся сообщили родственники актера. Ему было 88 лет. О причинах смерти пока не сообщается, пишет американский новостной портал Newsbell.

Напомним, что Рип Торн снялся во многих популярных фильмах. Всего он был задействован к 218 картинах. Однако большую известность ему принесла роль агента Z в нескольких частях киноленты «Люди в черном». Дебют в кинематографе у него состоялся в 1931 году. Он снялся в картине «Куколка» режиссера Элиа Казана.

За свою карьеру Рип Торн собрал много наград Эмми и Золотая малина. Он даже положил в свою копилку Оскар в номинации за лучшую мужскую роль второго плана в фильме 1983 года «Кросс-Крик».

Последние годы Рип Торн переживал не лучшие времена. В 80 лет он попал в историю с ограблением банка. В алкогольном опьянении он ворвался в банк с заряженным пистолетом в руках. Полицейским он объяснил, что перепутал банк со своим домом.

ИСТОЧНИК KP.RU