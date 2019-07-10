Два самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-10T09:51:41+03:00

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Два тренировочных самолета военно-воздушных сил (ВВС) Катара столкнулись в воздухе. Пилотам удалось катапультироваться.

В настоящее время, информация о причине столкновения не приводится, сообщает в среду агентство Reuters.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что 9 июля в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета - Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet.

Столкновение произошло во время подготовки одного из авиалайнеров к вылету. К счастью, обошлось без пострадавших. Инцидент не сказался на графике работы аэропорта. Пассажиры были направлены на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту.

Ранее в аэропорту "Внуково" столкнулись воздушные судна, принадлежавшие компаниям «Россия» и «AZUR air». Тогда один самолет крылом зацепил хвост другого лайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU