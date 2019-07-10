2019-07-10T10:11:10+03:00
Политика

СМИ: В МИД России назвали условия возобновления авиасообщения с Грузией

Москва также готова вернуться к теме отмены визового режима между странами
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В МИД России назвали условия возобновления авиасообщения с ГрузиейВ МИД России назвали условия возобновления авиасообщения с ГрузиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали условия возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

«Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», - приводит «Коммерсант» слова представителя МИД РФ.

Кроме того, собеседник издания отметил, что Москва готова вернуться к теме отмены визового режима с Грузией.

Напомним, обострение отношений между Россией и Грузией началось после визита российской делегации на православный форум. Оппозиционерам не понравилось, что депутат Государственной Думы сел на место спикера грузинского парламента. Именно это стало поводом к массовым беспорядкам в стране, которые привели к столкновениям с множеством пострадавших.

В ответ на такие действия президент России Владимир Путин 21 июня запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Такое решение глава государства принял в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан. 8 июля российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посол России призвал США поддержать усилия Москвы в борьбе с героизацией нацизма
В России предложили не заключать под стражу беременных женщин и инвалидов
Два самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе
Умер Рип Торн - актер фильма «Люди в черном»
В России разрабатывается электронный сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Королева Елизавета готовится передать власть принцу Чарльзу
Суд арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах бывшего министра Абызова
На пляж Филиппин из моря выбросило брикеты с кокаином
На Украине запретили участвовать в «Евровидении» юным музыкантам, выступавшим в России
Погода в Москве на 10 июля 2019 года: до +20 градусов и небольшой дождь
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии
Россияне стали экономить на лекарствах