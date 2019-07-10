СМИ: В МИД России назвали условия возобновления авиасообщения с Грузией

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-10T10:11:10+03:00

Москва также готова вернуться к теме отмены визового режима между странами

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В российском внешнеполитическом ведомстве назвали условия возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

«Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», - приводит «Коммерсант» слова представителя МИД РФ.

Кроме того, собеседник издания отметил, что Москва готова вернуться к теме отмены визового режима с Грузией.

Напомним, обострение отношений между Россией и Грузией началось после визита российской делегации на православный форум. Оппозиционерам не понравилось, что депутат Государственной Думы сел на место спикера грузинского парламента. Именно это стало поводом к массовым беспорядкам в стране, которые привели к столкновениям с множеством пострадавших.

В ответ на такие действия президент России Владимир Путин 21 июня запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Такое решение глава государства принял в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан. 8 июля российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU