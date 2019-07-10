2019-07-10T10:22:47+03:00
Общество

В России предложили не заключать под стражу беременных женщин и инвалидов

Исключения составят случаи с тяжкими преступлениями
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России предложили не заключать под стражу беременных женщин и инвалидовВ России предложили не заключать под стражу беременных женщин и инвалидовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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ФСИН России и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека предложили запретить отправлять под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми до трех лет и инвалидов I и II групп. Инициаторы отметили, что исключение составят случаи, где людей обвиняют в тяжких и особо тяжких преступлениях или при опасном рецидиве.

Кроме того, как сообщает ТАСС, предлагается не заключать под стражу людей, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, если наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок менее 5 лет.

При этом, число беременных или женщин с маленькими детьми в местах лишения свободы стабильно. В 2013 году женщин с детьми было 1999, в 2016 – 1521. Тех, кто родил в заключении в 2016 году было 457, а в 2018 году беременных в СИЗО и колониях было 1269.

ИСТОЧНИК KP.RU

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