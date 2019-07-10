Матвиенко призвала общество Грузии не дать радикалам отнять общее российско-грузинское прошлое

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-10T11:10:24+03:00

Спикер Совфеда отметила, что нагнетание антироссийской истерии в Грузии на руку «деструктивным элементам»

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Нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку "деструктивным антигрузинским элементам". Такое мнение высказала в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы абсолютно уверены, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле глубоко антигрузинским элементам, а также разного рода третьим силам, цель которых - не только на Кавказе - разделять и властвовать", - заявила она.

Матвиенко также призвала общество Грузии не дать радикалам-русофобам отнять общее прошлое и мирное будущее двух стран.

Со своей стороны, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией в случае, если народ этой страны захочет восстановить их.

Напомним, отношений между Россией и Грузией обострились после визита российской делегации на православный форум. Тогда представителям оппозиции не понравилось, что депутат Госдумы сел на место спикера грузинского парламента. Это стало поводом к массовым беспорядкам в стране, которые привели к столкновениям с множеством пострадавших. В МИД России такие действия назвали кошмарной провокацией.

Президент России подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией. Российские компании в понедельник, 8 июля, завершили выполнение рейсов в эту страну.

ИСТОЧНИК KP.RU