2019-07-10T11:10:24+03:00
Политика

Матвиенко призвала общество Грузии не дать радикалам отнять общее российско-грузинское прошлое

Спикер Совфеда отметила, что нагнетание антироссийской истерии в Грузии на руку «деструктивным элементам»
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Facebook СФСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Facebook СФ
Изменить размер текста:

Нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку "деструктивным антигрузинским элементам". Такое мнение высказала в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы абсолютно уверены, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле глубоко антигрузинским элементам, а также разного рода третьим силам, цель которых - не только на Кавказе - разделять и властвовать", - заявила она.

Матвиенко также призвала общество Грузии не дать радикалам-русофобам отнять общее прошлое и мирное будущее двух стран.

Со своей стороны, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией в случае, если народ этой страны захочет восстановить их.

Напомним, отношений между Россией и Грузией обострились после визита российской делегации на православный форум. Тогда представителям оппозиции не понравилось, что депутат Госдумы сел на место спикера грузинского парламента. Это стало поводом к массовым беспорядкам в стране, которые привели к столкновениям с множеством пострадавших. В МИД России такие действия назвали кошмарной провокацией.

Президент России подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией. Российские компании в понедельник, 8 июля, завершили выполнение рейсов в эту страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матвиенко назвала антироссийские акции в Грузии «тщательно продуманной провокацией»
На сайте Зеленского появилась петиция с требованием провести военный парад на День независимости
Пожарных-добровольцев обяжут пройти специальные курсы
В Тбилиси три человека пострадали при взрыве гранаты в жилом доме
Эрдоган: Турция задействует системы С-400 в случае нападения
Посол России призвал США поддержать усилия Москвы в борьбе с героизацией нацизма
В России предложили не заключать под стражу беременных женщин и инвалидов
СМИ: В МИД России назвали условия возобновления авиасообщения с Грузией
Два самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе
Умер Рип Торн - актер фильма «Люди в черном»
В России разрабатывается электронный сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Королева Елизавета готовится передать власть принцу Чарльзу
Суд арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах бывшего министра Абызова
На пляж Филиппин из моря выбросило брикеты с кокаином
На Украине запретили участвовать в «Евровидении» юным музыкантам, выступавшим в России
Погода в Москве на 10 июля 2019 года: до +20 градусов и небольшой дождь
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии
Россияне стали экономить на лекарствах