2019-07-10T11:18:59+03:00
Общество

Пожарных-добровольцев обяжут пройти специальные курсы

Кроме этого, они должны будут ежегодно проверять свое здоровье
Елена АКИМОВА
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Пожарных-добровольцев обяжут посетить спецкурсы и пройти медосмотрПожарных-добровольцев обяжут посетить спецкурсы и пройти медосмотрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пожарных-добровольцев, которые помогают МЧС, обяжут проходить специальные курсы профессиональной подготовки. Человек получит специальные знания, так как подобная деятельность сопряжена с постоянным риском для жизни. Соответствующий национальный стандарт разработан Главным управлением пожарной охраны МЧС России совместно со Всероссийским добровольным пожарным обществом и Национальным союзом организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ).

В бумагах прописаны не только требования по подготовке волонтеров, но и указан перечень необходимой им спецтехники. Будет существовать три типа пожарных команд и два типа добровольных пожарных дружин, на основании этого будет ясно, какое подразделение привлекать для той или иной работы.

Помимо обучения всех добровольцев обяжут проходить ежегодное медицинское освидетельствование.

Сейчас в России насчитывается около 800 тыс. добровольцев пожарной охраны. Только за первое полугодие 2019 года они самостоятельно ликвидировали 2 976 пожаров и спасли 1 025 человек, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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