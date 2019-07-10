Пожарных-добровольцев обяжут пройти специальные курсы
Пожарных-добровольцев, которые помогают МЧС, обяжут проходить специальные курсы профессиональной подготовки. Человек получит специальные знания, так как подобная деятельность сопряжена с постоянным риском для жизни. Соответствующий национальный стандарт разработан Главным управлением пожарной охраны МЧС России совместно со Всероссийским добровольным пожарным обществом и Национальным союзом организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ).
В бумагах прописаны не только требования по подготовке волонтеров, но и указан перечень необходимой им спецтехники. Будет существовать три типа пожарных команд и два типа добровольных пожарных дружин, на основании этого будет ясно, какое подразделение привлекать для той или иной работы.
Помимо обучения всех добровольцев обяжут проходить ежегодное медицинское освидетельствование.
Сейчас в России насчитывается около 800 тыс. добровольцев пожарной охраны. Только за первое полугодие 2019 года они самостоятельно ликвидировали 2 976 пожаров и спасли 1 025 человек, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU