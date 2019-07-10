Матвиенко назвала антироссийские акции в Грузии «тщательно продуманной провокацией»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-10T11:26:17+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу антироссийских выступлений в Грузии. По мнению политика, в организации акций участвуют представители США. Она назвала это «тщательно продуманную, инсценированную провокацию и против России, и против Грузии».

- Как иначе расценить тот факт, что массовые волнения в Грузии начались через несколько дней после визита в Тбилиси старшего директора центра имени Байдена университета Пенсильвании, бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера, написавшего в своём Twitter: "Провел всего три дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики «открытых дверей» с Россией», и дальше все в таком же духе, - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Политик уверенна, что конфликт между Россией и Грузией выгоден третьим лицам, сообщают "РИА Новости".

Напомним, что отношения между соседствующими странами резко перешли в конфликтные 20 июня, когда российский депутат Гаврилов сел не в то кресло. Грузинский народ после этого начал митинговать, обвиняя Россию в оккупации. В ответ президент страны Владимир Путин принял решение приостановить полеты в Грузию. Однако ситуация только начала становиться еще более критической. Грузинские бизнесмены стали говорить, что туристы из России фактически кормят их, а представители туриндустрии подсчитывать убытки. Потом Госдума РФ предложила запретить продажу вин из Грузии в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU