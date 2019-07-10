2019-07-10T11:57:04+03:00
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности рабочей поездки главы государства [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал детали визита главы государства в Екатеринбург. Кроме того, он прокомментировал ранее появившуюся в прессе информацию о том, что якобы к кортежу президента, когда тот уже отъехал от здания Уральского федерального университета, бросилась девочка.

"Все не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя, - приводит РИА Новости слова Пескова. - И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле".

Накануне президент России Владимир Путин был с рабочей поездкой в Екатеринбурге. Там он выступил на открывшемся форуме Иннопром-2019. Глава государства критиковал западный подход к мировой энергетике и отстаивал российскую ставку на традиционные источники энергии.

Кроме того, президент пообщался в Уральском федеральном университете со студентами, которые засыпали его неожиданными предложениями.

Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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