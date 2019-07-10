В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал детали визита главы государства в Екатеринбург. Кроме того, он прокомментировал ранее появившуюся в прессе информацию о том, что якобы к кортежу президента, когда тот уже отъехал от здания Уральского федерального университета, бросилась девочка.
"Все не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя, - приводит РИА Новости слова Пескова. - И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле".
Накануне президент России Владимир Путин был с рабочей поездкой в Екатеринбурге. Там он выступил на открывшемся форуме Иннопром-2019. Глава государства критиковал западный подход к мировой энергетике и отстаивал российскую ставку на традиционные источники энергии.
Кроме того, президент пообщался в Уральском федеральном университете со студентами, которые засыпали его неожиданными предложениями.
Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры".
ИСТОЧНИК KP.RU