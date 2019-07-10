2019-07-10T12:21:29+03:00
Политика

Военный атташе опроверг утверждения о российских войсках в Венесуэле

Хосе Рафаэль Торреальба Перес заверил, что в стране могут быть только специалисты по обслуживанию военной техники
Марина ВЕНЦОВА
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Военный атташе опроверг утверждения о российских войсках в ВенесуэлеВоенный атташе опроверг утверждения о российских войсках в ВенесуэлеФото: REUTERS
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Утверждения американских военных о присутствии в Венесуэле российских войск являются "безосновательными и не заслуживающими доверия". Об этом заявил военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба.

Он отметил, что в военном ведомстве Соединенных Штатов не знают деталей договоренностей Москвы и Каракаса в военно-технической сфере. Весь российский военный персонал, который временно находится в Венесуэле, входит "в группу военно-технического обмена, которая участвует в консультировании и обслуживании" закупленной ранее российской военной техники, заверил дипломат, пишет Интерфакс.

Ранее глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер обвинили Россию в военном присутствии на территории Венесуэлы. При этом он уточнил, что речь идет не о солдатах с оружием в руках, а о военных инженерах, занимающихся обслуживанием военной техники. Также, по его словам, это фактически свидетельствует о том, что Москва не сдержала свои обещания и не вывела свои части из Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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