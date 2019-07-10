2019-07-10T12:35:28+03:00
Общество

Песков о возобновлении авиасообщения с Грузией: Мы надеемся, что рано или поздно это произойдет

По мнению пресс-секретаря президента, сейчас российским туристам опасно там находится
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Кремле рассказали о возобновлении полетов в Грузию. Фото: Михаил Метцель ТАССВ Кремле рассказали о возобновлении полетов в Грузию. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Отношения Грузии и России по-прежнему остаются нестабильными. В Тбилиси 20 июня начались митинги. Грузины протестовали – российский депутат Гаврилов сел не в то кресло. Это и стало катализатором акций протестов, которые повлекли за собой запрет на перелеты из России в Грузию, и в обратном направлении. Представители туриндустрии южных соседей уже подсчитывают убытки, а местные бизнесмены хватаются за голову. Российские власти тем временем, решают запретить ли продажу грузинских вин в России, и когда возобновить авиасообщение.

- Разумеется, нельзя исключать возобновление полетов. И мы надеемся, что рано или поздно это произойдет. Но сейчас, с учетом сильной поляризации, причем с экстремистскими оттенками, грузинского общества, и антироссийскими русофобскими проявлениями, существует объективная опасность нахождения в Грузии большого числа туристов, - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что ограничения вынужденная мера. Ситуация в Грузии постоянно мониторится и, когда появятся первые признаки того, что все налаживается, угроза исчезла, тогда можно проанализировать все и принимать решение о возобновлении авиасообщения. По мнению Пескова, пока о сроках говорить преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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