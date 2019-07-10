Песков: Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в России и журналиста Вышинского на Украине

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-10T12:39:14+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в России и журналиста Вышинского на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Кремль в данный момент не ведет переговоров с Украиной об освобождении удерживаемых лиц. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Контактная группа затрагивает эти вопросы, но результата нет.

"Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, ведутся ли на данный момент какие-то переговоры по поводу освобождения украинских моряков и руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

По словам Пескова, "были определенные обращения российской стороны", а также "нотная переписка", однако "больше пока ничего не происходит". Он уточнил, что речь идет о ситуации с удерживаемыми лицами в целом.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Кирилл Вышинский был задержан в мае прошло года украинским спецслужбами. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент главный редактор "РИА Новости Украина" находится под арестом, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Он считает, что власти Украины держат его в заключении для того, чтобы шантажировать возможным обменом.

Три украинских корабля 25 ноября 2018 года незаконно пересекли границу России и отказались подчиняться требованиям российских пограничников, в результате чего были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU