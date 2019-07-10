Стинг отменил еще три концерта из-за проблем со здоровьем
В среду, 10 июля, британский певец и композитор Стинг отменил еще три концерта в Европе. Об этом стало известно из официального Twitter канала музыканта.
В опубликованном сообщении говорится, что выходить на сцену певцу запретили врачи. Также сообщается, что фанаты смогут вернуть деньги за свои билеты на сайте музыканта Sting.com.
«Стинг искренне сожалеет о неудобствах, доставленных фанатам», - говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, ранее Стинг отменил свое выступление на фестивале в Генте. Теперь он сообщил об отмене концертов, запланированных 10 и 11 июля в немецком Мюнхене и Штуттгарте и 12 июля в чешском Славкове-у-Брна.
Как писал ранее сайт kp.ru, два года назад 67-летний певец признался, что он «довольно глухой» и пробовал использовать слуховой аппарат, но позже отказался от него.
ИСТОЧНИК KP.RU