В Калуге самолет совершил экстренную посадку из-за обморока пилота

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-10T13:43:51+03:00

Причиной экстренной посадки самолета в Калуге стал обморок у пилота Фото: Иван ВИСЛОВ

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Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, который следовал из Тивата в Домодедово, экстренно сел в Калуге из-за обморока у первого пилота экипажа. Об этом сообщили в авиационных службах.

"При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание, - передает ТАСС данные представителя аэропорта. - Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту".

По его словам, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Состояние пилота уточняется.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что самолет казахстанской авиакомпании Air Astana изменил конечный пункт прилета из-за технической неисправности. Борт совершил экстренную посадку в Москве. К счастью, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU