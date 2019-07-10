2019-07-10T14:22:47+03:00
Общество

Путин: правительство должно начать активную работу в сфере новых технологий

Российский лидер заявил, что наша страна должна гарантировать технологический суверенитет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: правительство должно начать активную работу в сфере новых технологийПутин: правительство должно начать активную работу в сфере новых технологийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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России нужно гарантировать технологический суверенитет, поскольку мировая конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась уже сейчас. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, потребовав от правительства и госкомпаний активно начинать работу в сфере новых технологий.

«Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, и наша задача - не теряя времени, сделать все, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных, новых рынках», - сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что правительство и госкомпании должны обратить внимание на сферу новых технологий, поскольку уже «некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас».

Накануне, 9 июля, выступая на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), президент России сообщил, что государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития. Также российский лидер заявил о необходимости вести глубокие и содержательные дискусси о проблеме климата и экологии, а не превращать эти разговоры в «откровенный популизм, спекуляции и порой просто мракобесие».

Путин на подписании соглашений по развитию высоких технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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