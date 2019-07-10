Манчестер Юнайтед повесил ценник на Погба, не собираясь его продавать

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-10T14:28:47+03:00

«Манкунианцы» оценили французского хавбека в 180 миллионов евро, но при этом не устают подчеркивать, что не собираются с ним расставаться

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Интерес «Реал Мадрида» к недавно присоединившемуся к «МЮ» в предсезонном турне Полю Погба не утихает. Королевский клуб по-прежнему хочет приобрести французского хавбека и высокий ценник их не пугает. На трансфере настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

В «МЮ» продолжают подчеркивать всю важность Погба для состава и нежелание его куда-либо отпускать, несмотря на стремление уйти самого игрока.

Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер высказался о возможном уходе Поля Погба следующим образом.

«У нас нет никаких предложений от других клубов. Поль никогда не отделялся от команды. Он всегда выкладывается изо всех сил. Это все агентские разговоры, которые идут постоянно. Он отличный профессионал, и у него золотое сердце». – приводит его слова издание ESPN.

Ранее сообщалось, что поехать со своим действующим клубом в предсезонное турне по Австралии Погба склонили официальные лица из «Реал Мадрида», потому что королевскому клубу не нужны трансферные скандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU