Сергея Доренко оштрафовали через неделю после смерти

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-10T14:32:38+03:00

Журналиста не стало 9 мая, а 16 мая на его имя был выписан штраф за неправильную парковку

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В базе данных судебных приставов появились данные о штрафе, который был выписан сотрудниками МАДИ 16 мая на имя Сергея Доренко. Журналиста не стало 9 мая, а спустя почти неделю его оштрафовали за нарушение. Так как штраф не был вовремя оплачен, 24 мая было возбуждено исполнительное производство и теперь долг будут взыскивать судебные приставы.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте ведомства.

В базе данных ФССП появился штраф, выписанный на имя Сергея Доренко. ФОТО: ФССП

Не исключено, что машиной пользовалась супруга журналиста Юлия. Именно она нарушила правила дорожного движения.

Журналист умер 9 мая, он управлял мотоциклом, когда у него случился разрыв аневризмы грудной аорты. 16 мая 2019 года, ровно за день до официальной церемонии прощания, которая прошла на Троекуровском кладбище 17 мая, был выписан тот самый штраф.

Доренко похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает телеканал «360».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709420" frameborder="0"></iframe> Видео с церемонии прощания с Доренко.

ИСТОЧНИК KP.RU