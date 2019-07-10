В Москву приедет делегация оппозиционных депутатов из Грузии

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-10T15:20:17+03:00

Делегация оппозиционных депутатов из Грузии встретится в Москве с депутатами Государственной думы Фото: REUTERS

Грузинские парламентарии заявили, что отмена авиасообщения с Россией не нарушила их планы

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 14 июля, делегация оппозиционных парламентариев из Грузии приедет в Москву, где у нее запланирована встреча с депутатами Государственной думы РФ. Об этом сообщил глава делегации, депутат от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломая.

«Мы пока еще в Тбилиси, мы приезжаем в Москву в воскресенье», - передают РИА Новости слова парламентария.

Комментируя вопрос отмены авиасообщения с Россией, Ломая подчеркнул, что это не нарушит планы делигации. «Мы доберемся до Москвы как-нибудь», — сказал депутат.

Напомним, ранее на фоне инцидента в эфире «Рустави 2» Госдума предложила введение экономических ограничения в отношении Грузии, однако российский президент Владимир Путин не поддержал этой идеи.

Накануне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления авиасообщения с Грузией, выразив надежу, что рано или поздно это произойдет. По словам представителя Кремля, сейчас российским туристам опасно там находится

ИСТОЧНИК KP.RU