Историк прокомментировал слова германского журналиста о сносе памятника погибшим на Курской дуге
Общественность всколыхнуло заявление немецкого журналиста с требованием снести памятник Курской битве. По мнению редактора газеты «Ди Вельт» Свена Феликса Келлерхоффа, главного сражения Курской битвы под Прохоровкой не было. Он считает, что не было и самой битвы.
Относительно этого высказывания свое мнение выразила замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
- Данное заявление является одним небольшим, но очень показательным элементом той огромной работы по фальсификации истории, которая ведётся на Западе. Основная цель и задача подобного рода высказываний состоит в том, чтобы поставить под сомнение исторический вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией, - прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Владимир Шаповалов.
Эксперт уточнил, что в последнее время в германии стали появляться ростки фашизма. Некоторые немецкие общественные и политические деятели пытаются пересмотреть итоги войны, расставить иные акценты. А подобные заявления не связаны с реальной картиной.
ИСТОЧНИК KP.RU