Историк прокомментировал слова германского журналиста о сносе памятника погибшим на Курской дуге

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-10T15:05:43+03:00

Специалист считает, что это показатель работы по фальсификации истории

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Общественность всколыхнуло заявление немецкого журналиста с требованием снести памятник Курской битве. По мнению редактора газеты «Ди Вельт» Свена Феликса Келлерхоффа, главного сражения Курской битвы под Прохоровкой не было. Он считает, что не было и самой битвы.

Относительно этого высказывания свое мнение выразила замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

- Данное заявление является одним небольшим, но очень показательным элементом той огромной работы по фальсификации истории, которая ведётся на Западе. Основная цель и задача подобного рода высказываний состоит в том, чтобы поставить под сомнение исторический вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией, - прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Владимир Шаповалов.

Эксперт уточнил, что в последнее время в германии стали появляться ростки фашизма. Некоторые немецкие общественные и политические деятели пытаются пересмотреть итоги войны, расставить иные акценты. А подобные заявления не связаны с реальной картиной.

ИСТОЧНИК KP.RU