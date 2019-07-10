2019-07-10T15:28:27+03:00
Политика

«Выйдите, разбойник»: Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя с совещания

Украинский лидер указал члену партии «Батькивщина» на его судимость [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На совещании в Борисполе в Киевской области президент Украины Владимир Зеленский выгнал секретаря городского совета Ярослава Годунка, указав на его криминальное прошлое.

«Я тут прочитал в газете; скажите, правда это или нет: "Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса Украины "Разбой", связанной с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич, это вы?», - сказал украинский лидер, зачитывая статью с телефона. «Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - exit. Идите», - добавил Зеленский.

Годунок вспомнил о предвыборном ролике, в котором президент говорит о том, что «все украинцы – президенты». «Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй», - ответил Зеленский секретарю горсовета.

Напомним, накануне, в Сети активно обсуждали видео под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего», на котором запечатлено, как украинский лидер странно себя ведёт во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде: то ли нервничает, то ли скучает.

"Выйди отсюда, разбойник" - Зеленский секретарю Бориспольского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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