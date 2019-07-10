Диетолог назвала важные факторы для похудения
Американские медики из Университета штата Джорджия выступили с новым предположением – исследователи заверяют, что для похудения и избавления от проблем с сердцем не надо отказываться от жирной пищи. Достаточно только сосредоточиться на укреплении мышц и тогда состояние здоровья нормализуется само.
Российские медики с такой ситуация не согласны, они настаивают на том, что необходим комплексный подход: физические нагрузки и правильное питание.
-Эти факторы позволят регулировать уровень гормонов, усилят обмен веществ, отрегулируют чувство сытости, уровень стресса, способность гипоталамуса мозга воспринимать голос лептина, и тем самым избавлять жировые клетки от содержимого, - заявила ИА «НСН» диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.
Особенно важно правильное питание для людей, которые страдают от абдоминального жира, находящегося в брюшной полости. Такой вид ожирения влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушения углеводного обмена, сахарного диабета второго типа и 12 видов рака.
В заключении эксперт отметила, что только сбалансированное питание и физическая активность позволят оздоровить организм и защитить от серьезных проблем со здоровьем в будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU