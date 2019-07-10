2019-07-10T15:44:09+03:00
Политика

Черноморский флот опроверг заход сторожевого корабля в зону проведения учений

Судно контролирует в Черном море действия кораблей НАТО для реагирования на внештатные ситуации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Черноморский флот опроверг заход сторожевого корабля "Сметливый" в зону проведения учений Sea Breeze - 2019.

Судно контролирует в Черном море действия кораблей НАТО для реагирования на внештатные ситуации.

Напомним, ранее ВМС Украины сообщил о заходе сторожевика ВМФ РФ в закрытую зону учений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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