2019-07-10T16:50:54+03:00
Политика

Путин проведет встречу с президентом Киргизии 11 июля

В пресс-службе Кремля не уточнили повестку предстоящей встречи
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин проведет встречу с президентом Киргизии 11 июляПутин проведет встречу с президентом Киргизии 11 июляФото: REUTERS
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В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин 11 июля встретится в Москве с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

- Одиннадцатого июля состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом, - подчеркнули в Кремле, сообщает "РИА-Новости". В пресс-службе не уточнили повестку предстоящей встречи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях президент РФ Владимир Путин встретился с Папой Римским в Ватикане. Российский лидер хочет обсудил с Франциском ряд международных тем. Также сообщалось, что российский лидер планировал обсудить с Франциском темы терроризма и религиозного экстремизма. Более того планировалось обсуждение ситуации в Сирии, а именно вопросы создания гражданской инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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