Польский суд решил не отдавать Швеции россиянина, сбежавшего со своими детьми

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-10T16:30:38+03:00

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Польский суд принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который выкрал трех своих дочерей из приемной мусульманской семьи. Он хотел добраться до Москвы, но мужчину и трех девочек от 4 до 12 лет задержали в аэропорту Варшавы.

Накануне окружной суд Варшавы принял решение не отправлять семью в Швецию. Судья заявил, что угроза депортации и нового расставания с отцом ухудшают психическое состояние старшей дочери Лисова Софии. Против выдачи гражданина РФ шведским властям выступали и прокурор, и сторона защиты, сообщает РИА Новости.

Напомним, что детей у мужчины забрали в 2017 году после того, как его жена с тяжелым заболеванием попала в больницу. Власти Швеции посчитали, что отец не в состоянии ухаживать за детьми. Девочек отдали в приемную семью мусульман, с отцом они виделись 6 часов в неделю и жаловались, что жить по тем обычаям им тяжело. Тогда отец и решился на отчаянный шаг – выкрал девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU